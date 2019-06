Messina: musica, spettacoli e fantastici trampolieri accendono la Notte Bianca in Via Palermo [FOTO]

23 Giugno 2019 13:36

Grande partecipazione ieri a Messina per l’evento organizzato dall’Associazione culturale “Vivi Via Palermo”

La Via Palermo in festa per la “Notte Bianca”. Grande partecipazione ieri per l’evento organizzato dall’Associazione culturale “Vivi Via Palermo”, con il patrocinio del Comune di Messina, in collaborazione con IV e V circoscrizione. Performance di ballo, musica, spettacoli itineranti, manichini in carne e ossa e i fantastici trampolieri hanno intrattenuto il pubblico per tutta la serata, rendendo ancora più magica l’atmosfera in via Palermo. Per l’occasione sono state esposte anche le Fiat 500 d’epoca, vespe Piaggio e carrozze d’epoca a cura del Sig. Molonia. Nella gallery le immagini della serata di ieri.

