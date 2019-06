Mucca a spasso per le vie di Messina: non si trova il proprietario, sarà abbattuta e bruciata [FOTO]

16 Giugno 2019 11:19

Mucca a spasso per Messina: la povera vacca è stata trasferita in un macello di Fiumedisi, domani verrà abbattuta e bruciata

Sarà abbattuta e bruciata la mucca ritrovata ieri a Messina. La povera vacca era stata avvistata nelle prime ore del mattino a vagare per le vie del centro. Grazie all’intervento di un veterinario, è stata “parcheggiata” per un notte all’interno di un condominio in via Lombardia. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, ma purtroppo ogni tentativo di risalire al proprietario è stato inutile. Dai controlli è emerso che la mucca è sprovvista di microchip e per tali ragioni è stata trasferita in un macello di Fiumedinisi. Secondo i Reg CE 494/1998 e 1053/2010, non essendo stato trovato il proprietario, dovrà essere abbattuta e distrutta. La mucca ha circa due anni di età e sembrerebbe in ottime condizioni di salute.

Valuta questo articolo