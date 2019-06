Mucca a spasso a Messina: non andrà al macello, sarà adottata [FOTO e DETTAGLI]

16 Giugno 2019 14:45

Mucca a spasso a Messina, non sarà abbattuta. L’assessore Minutoli assicura: “siamo già al lavoro per trovare una struttura adeguata”

La vicenda della povera mucca trovata a vagare nella notte tra le strade di Messina ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Centinaia di lettori hanno scritto alla nostra redazione, offrendosi di adottarla pur di strapparla alla morte. L’assessore Minutoli contattato al telefono, riferisce che è già al lavoro per trovare una sistemazione per l’animale. L’assessore e diverse associazioni animaliste, insieme all’Ente nazionale protezione animali, sono al lavoro per individuare una struttura adeguata, che accolga animali per “uso non alimentare”. Minutoli riferisce inoltre che nella giornata di ieri ha accertato che la mucca gode di ottima salute e precisa: “nessuna richiesta di abbattimento è mai partita da Palazzo Zanca”. L’area del condominio di via Lombardia a Messina, dove la mucca è stata parcheggiata per una notte, è stato inoltre già bonificato a norma di legge.

