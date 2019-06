Montalto Uffugo: sit-in di protesta dei lavoratori davanti al sito Abramo [FOTO]

21 Giugno 2019 15:02

Protesta dei lavoratori ieri mattina davanti la sede di Abramo a Montalto Uffugo

E’ stato organizzato per la mattinata di ieri dalle RSU di sito di SLC-CGIL,FISTEL-CISL e UILCom UIL davanti alla sede di Abramo a Montalto Uffugo, un sit-in di protesta dei lavoratori per chiedere chiarezza sulle scelte future dell’azienda. A Montalto a causa del mancato rinnovo di circa 300 persone con contratto a tempo determinato e l’applicazione del FIS per gli lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ha creato parecchia preoccupazione e i rappresentanti sindacali hanno deciso quindi di organizzare un sit-in di protesta.

