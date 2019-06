Montalbano Elicona: trekking tra natura, cultura e tradizioni

7 Giugno 2019 09:49

Week-end all’insegna del benessere fisico e mentale a Montalbano Elicona

Ha riscosso un notevole e meritato successo l’escursione in montagna attraverso i sentieri di Montalbano Elicona. Quello vissuto nei giorni di sabato 1 e domenica 2 giugno é stato un week-end all’insegna del benessere e della natura, targato Torre Bianca. La manifestazione é rientrata nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport del CONI, promossa con l’importante contributo di Decathlon Milazzo e Allianz (“fratelli Masaracchia” in piazza Caio Duilio a Milazzo e a Messina in via La Farina).

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Montalbano Elicona guidata dal sindaco Filippo Taranto e coordinato dall’esperto allo sport Biagio Cuffari, è stato organizzato nel migliore dei modi dalla società messinese, in collaborazione con l’associazione di trekking “Camminare i Peloritani”. La riuscita dell’iniziativa é risultata ottimale anche grazie alle favorevoli condizioni climatiche. Circa 90 persone, accompagnate da una guida, si sono incamminate per il bosco di Malabotta, riserva naturale, ammirando luoghi incantevoli. Tra questi, il Sentiero dei Patriarca, rinomato per gli alberi secolari, che si snoda lungo un percorso ad anello di 10 km. I partecipanti si sono poi goduti da vicino i megaliti dell’Argimusco. Pulsante interesse ha destato lo spettacolo proposto al Castello dalla compagnia dei Batarnù, così come la visita al museo delle Armi, la mostra fotografica per ripercorrere la secolare storia di Montalbano ed il laboratorio degli artigiani.

Nel “menu” dell’ottimo cibo, la gradita cena in pizzeria ed il birra party, oltre a tanto divertimento. Molto apprezzati l’estrazione di due premi offerti dallo sponsor Allianz, rappresentato nell’occasione da Claudio Masaracchia, gli omaggi per i bambini ed i gadget ricordo firmati Decathlon.

