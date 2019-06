Torna il Mish Mash Festival: i grandi nomi della musica in concerto per l’evento più atteso dell’estate a Milazzo

4 Giugno 2019 19:12

Sui palchi del Mish Mash Festival si terranno i concerti, le isole Lipari e il Mediterraneo a fare da Skenè. Senza limiti di genere, stili e tendenze: torna l’appuntamento più atteso dell’estate a Milazzo

Fervono i preparativi per il Mish Mash Festival, che si terrà l’11, 12, 13 e 14 agosto presso il Complesso Monumentale di Milazzo (Messina). Il programma della quarta edizione è già pronto.

Anche quest’anno viene confermato il Welcome Day, la serata di benvenuto che si terrà l’11 agosto aperta a tutte e tutti in modo gratuito. La novità introdotta per questa edizione è la “Ferragosto Eve” che si terrà il 14 agosto. Per la prima volta saranno dunque in totale quattro le giornate del Mish Mash Festival.

L’edizione del 2019 non deluderà le aspettative: dopo aver accolto sui propri palchi personaggi come Myss Keta, Calcutta e Frah Quintale, molti saranno i grandi nomi che si esibiranno quest’anno. Sono già stati annunciati alcuni artisti di grandissima rilevanza, tra questi va sicuramente citata Nada, vincitrice di Sanremo 1971 e tornata prepotentemente alla ribalta grazie alle sue ultime e apprezzatissime fatiche, tra le quali citiamo Senza un perché, brano inserito nella serie The Young Pope del premio oscar Paolo Sorrentino e che ha riscontrato grande successo anche oltre Oceano.

Nitro, uno dei rapper nazionali più apprezzati anche all’estero che conta a soli 26 anni 12 dischi d’oro e tre di platino, i Pinguini Tattici Nucleari, inseriti nella line up del Concerto del Primo Maggio a Roma, e poi ancora Eugenio in Via di Gioia, Tropea, Rovere, e molti altri che saranno presentati nei prossimi giorni. L’annuncio di questi nomi sulle nostre piattaforme social è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, tanto da portare ad un sold-out degli EarlyTickets nonostante non fosse stata ancora annunciata la line up completa.

I biglietti, diversificati in tre formule: 3 days passport, 2 days passport e daily ticket, possono essere acquistati al botteghino oppure in prevendita online.

L’evento, organizzato con la compartecipazione ed il supporto dell’Assessorato ai BB.CC. alla pubblica istruzione e alla promozione dell’immagine della città di Milazzo, si propone come un momento di arricchimento culturale e sociale oltre che di rivitalizzazione del tessuto economico e turistico di una Milazzo piena di attrazione storico paesaggistiche nonché di eccellenze enogastronomiche.

