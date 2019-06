Reggio Calabria, Mimmo Lucano ai microfoni di StrettoWeb: “Salvini? È monotematico, non ci sorprende più”

15 Giugno 2019 19:17

Si è tenuta oggi a Reggio Calabria la XXI Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo De Benedetti. Il convegno, organizzato presso il Palazzo della Città Metropolitana, è stato incentrato sui temi della gestione dei flussi migratori, il controllo dei confini europei e le prospettive occupazionali dei migranti.

I lavori della giornata sono stati aperti dal sindaco della città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Durante la sessione del mattino, Herbert Brücker (Institute for Employment Research, Germany), Yuliya Kosyakova (Institute for Employment Research, Germany), Jens Hainmüller (Standford University), Dominik Hangartner (University of Zurich) e Philipp Jaschke (Institute for Employment Research, Germany) hanno presentato il rapporto “Refugees in Germany and their occupational perspectives: Novel evidence from the IAB-BAMF-SOEP-refugee survey”.

Lo studio ha illustrato i risultati di una recente survey sui rifugiati in Germania, realizzata da un consorzio di istituti di ricerca tedeschi. I dati raccolti indagano le cause dei movimenti migratori, le rotte migratorie, i livelli di istruzione ed esperienza professionale dei rifugiati, i valori e comportamenti, il grado di integrazione nel mercato del lavoro tedesco e nel sistema di formazione.