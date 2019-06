2 Giugno 2019 16:24

Meteo 2 Giugno, Festa della Repubblica all’insegna di nuvole e qualche raggio di sole tra Reggio Calabria e Messina. Lo Stretto attraversato da una bellissima nave da crociera

2 Giugno all’insegna delle nuvole e qualche raggio di sole tra Reggio Calabria e Messina. La Festa della Repubblica, quest’anno, è caratterizzata da temperature non di certo estive al contrario di quanto succede di solito in questo periodo dell’anno. Intanto, lo Stretto è attraversato da una bellissima nave da crociera con tanti turisti a bordo. In alto la fotogallery di Renzo Pellicano.

