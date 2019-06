Messina: degrado in via Stefano Macrì a Rodia, strada invasa da erbacce [FOTO]

6 Giugno 2019 10:37

Messina, il consigliere Mario Biancuzzo chiede interventi di scerbatura

“La strada comunale che collega il villaggio rivierasco di Rodia, a Messina necessita di un urgente intervento di scerbatura”– lo segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che esprime preoccupazione per l’incolumità degli automobilisti e pedoni. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, in via Stefano Macrì entrambi i lati della carreggiata sono invasi da erbacce. Il consigliere sollecita l’Amministrazione comunale a porre in essere tempestivi interventi, resi ancor più necessari con l’arrivo della stagione estiva.

Valuta questo articolo