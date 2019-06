Messina, panico in via La Farina: a fuoco la canna fumaria di una polleria [FOTO e DETTAGLI]

29 Giugno 2019 12:01

Messina, incendio in via La Farina: a fuoco la canna fumaria di una polleria

Paura questa mattina a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, la canna fumaria di una polleria in via La Farina al numero 307 ha iniziato a prendere fuoco, scatenando il panico tra i passanti. Fortunatamente proprio in zona era in atto il servizio di controllo congiunto di Polizia Municipale e Carabinieri sui venditori ambulanti. Gli agenti e i militari, trovandosi già sul posto, sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso e allertare i vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio. Non si registrano danni e feriti.

