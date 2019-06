Messina, stretta sui venditori ambulanti: controlli e sequestri in via La Farina [FOTO]

29 Giugno 2019 11:51

Controlli serrati in città: stretta sugli ambulanti irregolari in via La Farina a Messina

Proseguo i controlli sui venditori ambulanti a Messina. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Municipale e la Guardia di Finanza hanno passato al setaccio la zona nord della città, sequestrando circa 70 chili di pesce non idoneo alla vendita, che è stato donato alla mensa di Sant’Antonio. Nella mattina di oggi la sezione Annona e i Carabinieri sono in azione nella zona sud della città, con mirati controlli sui venditori ambulanti di frutta. Ingente la quantità di frutta e verdura sequestrata in via La Farina.

