Messina: al via il 7° Trofeo città di Furnari

5 Giugno 2019 12:31

La manifestazione di corsa su strada FIDAL sarà valida come prima prova del “Trofeo Sportado” e come quarto appuntamento della “Messina Run Cup”

La settima edizione del “Trofeo Città di Furnari” darà il via domenica al giugno podistico messinese. La manifestazione di corsa su strada FIDAL, organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santino Giacobbe in stretta collaborazione con il Comune di Furnari, sarà valida come prima prova del “Trofeo Sportado” e come quarto appuntamento della “Messina Run Cup”.

L’evento si svolgerà nel pomeriggio e gli atleti di ogni età si raduneranno alle ore 17 (riunione giuria e concorrenti). I primi a competere saranno alle 18 gli Esordienti, poi toccherà a Ragazzi/e e Cadetti/e. Alle 19 lo start dei più grandi del settore agonistico (partenza ed arrivo in via Madre Chiesa), che si confronteranno, nel centro di Furnari, in un tecnico circuito ad anello, interamente chiuso al traffico, di 1825 metri, da ripetere quattro volte per complessivi 7,3 km. L’anno scorso si imposero Natale Grosso e Tatiana Betta, entrambi tesserati per la Podistica Messina, che completarono il percorso rispettivamente con i crono di 25’32” e 31’08”. In tanti ambiscono adesso a scrivere il loro nome sull’albo d’oro della gara. Annunciata una ricca premiazione per i migliori tre delle varie categorie.

Valuta questo articolo