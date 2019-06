Messina ricorda il maestro Saro Leonardi: un volume per raccontare un raffinato interprete della cultura tardo neoclassica nella città dello Stretto

4 Giugno 2019 15:34

Il maestro Saro Leonardi, un volume per ricordare tra ”Passato e presente” lo scultore di Messina

“Una ricerca storica importante che contribuisce ad arricchire la Città di nuovi elementi identitari”. Così l’assessore Roberto Vincenzo Trimarchi parlando alla presentazione del volume dedicato al Maestro Saro Leonardi, tra gli artisti più fecondi post terremoto del 1908, raffinato interprete della cultura tardo neoclassica a Messina, come introduce l’architetto Nino Principato storico e cultore di Storia Patria.

L’evento svolto nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, promosso da Lilia Leonardi dirigente scolastico del Liceo Seguenza, ha messo in luce la storia artistica ed anche personale dello scultore, nato a Messina il 9 dicembre 1876 da Antonina e Francesca Bruno, nipote di Giovanni Scarfì noto scultore del tempo, Saro Leonardi fu influenzato fin da piccolo dall’arte che in famiglia si respirava. La professoressa Lilia Leonardi, che dell’artista è pronipote, lo racconta con travolgente pathos nel quale riaffiorano i ricordi della sua infanzia’’ gelosamente custoditi nella memoria’’. Gli avvenimenti che segnalarono la vita di Saro Leonardi,furono talvolta travagliati e dolorosi come la morte a soli 16 anni della figlia Antonietta, vittima di una epidemia che falcidiò il Paese alla fine della Grande Guerra, ma anche densi di gioie e dominati dall’amore per l’Arte. Una passione, ricorda la dirigente Leonardi, che non prescindeva dall’impegno sociale speso particolarmente durante il sisma che tragicamente colpì la Città.

La realizzazione del volume, ricco di notazioni storiche ed immagini in una analisi tra passato e presente della vita ed opere dello scultore, pittore, poeta e critico d’arte Saro Leonardi, è stata curata dai docenti Melania Muscianisi e Rosario La Fauci per composizione digitale ed elaborazione grafica, Vincenzo Caruso referente del progetto ideato e sostenuto dalla preside Lilia Leonardi.

Interpreti importanti della stesura del saggio, gli studenti della III AA del Liceo Seguenza impegnati nella rivisitazione e implementazione di un precedente studio di ricerca, avviato lo scorso anno dai compagni di istituto della III BA.

All’evento di oggi, seguirà la cerimonia di collocazione di una targa commemorativa dell’artista Saro Leonardi, in programma giovedì 6 giugno, alle ore 10, nell’area SS. Annunziata, in prossimità del Liceo Artistico Basile.

