16 Giugno 2019 09:58

Messina, interventi di scerbatura a San Licandro

Marciapiedi ripuliti a San Licandro. Gli operatori sono intervenuti per eliminare le erbacce e i rovi che rendevano intransitabile una parte del marciapiede in prossimità di un vecchio rudere, nei pressi della rotonda. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, il marciapiede adesso ha completamente un altro aspetto.

Valuta questo articolo