Messina, vittoria dei commercianti: Piazza Cairoli riapre al traffico [FOTO]

14 Giugno 2019 14:18

Piazza Cairoli riaperta al traffico ad eccezione dei weekend: vittoria di Messina Incentro

Piazza Cairoli riapre alle auto. Lo ha deciso stamattina il sindaco, acconsentendo alle richieste avanzate dall’associazione Messina InCentro. L’associazione dei commercianti è riuscita ad ottenere da De Luca la riapertura della piazza principale della città, ma ad alcune condizioni: resterà aperta in via sperimentale solo nei giorni feriali e fino al 30 settembre. Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore nei prossimi giorni. Nell’area interessata torneranno quindi i parcheggi a pagamento, ad accezione dei weekend. La zona resterà interdetta al traffico dei veicoli esclusivamente dalle 15 di venerdì pomeriggio fino alle 24 di domenica e verranno posizionate barriere amovibili.

