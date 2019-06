Mobility Messina Sistem: il progetto per promuovere la mobilità sostenibile nella città dello Stretto [FOTO]

12 Giugno 2019 12:41

La Mobility Messina System, realtà Messinese operante nel settore della mobilità elettrica, ha preso parte alla convention organizzata dal Rotary Club di Messina inerente lo sviluppo della mobilità sostenibile nella città dello Stretto.

Durante la convention è stato affrontato il tema delle Smart Cities e dello Sviluppo sostenibile, proprio all’interno di questi temi si incastona la soluzione di mobilità urbana, che prevede l’utilizzo di mezzi elettrici offrendo una soluzione al problema dell’infrastrutturazione per la ricarica elettrica. Il Sistema Messina prevede infatti la creazione di un ecosistema di ricarica partendo dalla creazione di punti Privati di ricarica, il punto vincente del sistema risiede nel suo “essere in rete”, nella sua versatili, semplicità d’uso e nella sua economicità, permettendo un abbattimento dei costi grazie al pagamento di un canone mensile da 30 euro, favorendo così l’infrastrutturazione elettrica in maniera vincente ed efficace. Il Sistema Messina è ben articolato e protetto da CopyRight, la soluzione proposta (e già in fase di commercializzazione) è stata discussa e apprezzata durante il convegno.