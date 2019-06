Messina, dentro l’Isolato 13: calcinacci pericolanti, umidità e ambienti fatiscenti. Ecco le condizioni delle palazzine [FOTO]

13 Giugno 2019 09:36

“Le palazzine dello storico isolato 13 nel cuore del Rione Giostra, presentano evidenti segni di logorio e mancata manutenzione in questi ultimi vent’anni; gli interni scala e le facciate necessitano un improcrastinabile recupero e le famiglie ne lamentano le precarie condizioni: calcinacci che cadono, umidità, aria angusta, sicurezza precaria”. A dirlo è il consigliere della V Circoscrizione Laimo, che proprio qualche giorno fa ha trattato l’argomento nella quarta commissione consiliare “Ambiente e Territorio” da lui. Laimo, d’intesa con i colleghi consiglieri, ha inviato nota ai dipartimenti di competenza interessati.

“Le immagini esposte ed esaminate durante i lavori di commissione parlano chiaro: ambienti e spazi comuni interni fatiscenti e rischio per la pubblica e privata incolumità– commenta Laimo- Non poco tempo fa qualche intervento di ripristino e manutenzione in due balconi di due abitazioni è stato effettuato da parte dell’amministrazione e IACP; ci si auspica adesso che in un futuro non troppo lontano le famiglie delle palazzine dell’isolato 13 possano vivere in ambienti maggiormente agiati e soprattutto sicuri”.