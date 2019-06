24 Giugno 2019 12:05

Messina, scontro tra auto e scooter in via La Farina: ambulanza sul posto, traffico in tilt

Incidente questa mattina in via La Farina a Messina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una Fiat Punto. Sul posto è già intervenuto il personale medico del 118, per prestare soccorso allo scooterista che avrebbe riportato lievi ferite. A causa del sinistro e in attesa dell’arrivo degli agenti della Municipale per i rilievi del caso, si sono fermate lunghe code sulla carreggiata in direzione nord. Nella gallery le immagini scattate sul posto.

