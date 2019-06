Tragico incidente sulla litoranea a Messina: muore una ragazza di 21 anni [FOTO]

18 Giugno 2019 09:30

Terribile incidente alle prime luci dell’alba a Messina: perde la vita un’altra giovanissima

Tragico incidente stamattina a Messina alle prime luci dell’alba. Sulla via Consolare Pompea, nei pressi della chiesa di Grotte, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo tre ragazze si è schiantata su un mezzo in sosta ai bordi della carreggiata. Il bilancio è di un morto e di due feriti. Per la 21enne Martina Carbonaro non c’è stato nulla fare, la ragazza, ex studentessa del Liceo Bisazza, è sbalzata dall’abitacolo ed è morta sul colpo. Martina non era alla guida del veicolo. Le ragazze erano di ritorno da una festa di 18 anni e stavano procedendo in direzione Ganzirri. Sul posto l’intervento dei Carabinieri e Vigili del Fuoco.

