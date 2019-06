26 Giugno 2019 09:52

Messina, incidente in centro città: furgone si ribalta

Attimi di paura questa mattina nei pressi di Piazza Don Fano a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente per una mancata precedenza, un furgone Ford all’incrocio fra via Luciano Manara e via Risorgimento ha finito la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Il conducente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, sul posto anche l’intervento degli agenti della Polizia Municipale per il rilievi del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.

Valuta questo articolo