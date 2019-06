22 Giugno 2019 19:48

Messina, grosso incendio questo pomeriggio all’interno della fiera: auto a fuoco

Attimi di panico questo pomeriggio in città. Un fitta nube di fumo proveniente dalla cittadella Fieristica ha avvolto gran parte del viale della Libertà, a causa del rogo che ha coinvolto un cumulo di rifiuti e un’auto abbandonata all’interno della cittadella. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco.

