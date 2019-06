Messina, al Duomo l’ultimo saluto a Martina: chiesa gremita per i funerali della 20enne, un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto [FOTO]

24 Giugno 2019 17:23

Duomo di Messina gremito per l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 20enne morta in un incidente sulla litoranea

Al Duomo questo pomeriggio un volo di palloncini bianchi ha accompagnato l’uscita del feretro di Martina Carbonaro, la 20enne di Messina morta nel terribile incidente avvenuto all’alba del 18 giugno scorso. Ancora una volta Messina si stringe al dolore di una famiglia dilaniata da una perdita così improvvisa e straziante. Martina è un’altra delle giovanissime vite spezzate sulla strada. Anche per lei questo pomeriggio la chiesa era gremita di amici e parenti, accorsi per porgerle l’ultimo saluto. Un mese fa sempre al Duomo un’altra famiglia piangeva lo stesso dolore inconsolabile: erano i funerali di Margherita Rosso, vittima anche lei di un incidente stradale, sempre sulla via Consolare Pompea.

