Oggi è la Festa della Repubblica: i monumenti di Messina illuminati dal tricolore [FOTO]

2 Giugno 2019 11:34

I monumenti di Messina si accendono con le luci tricolori, oggi è la Festa della Repubblica: il programma dei festeggiamenti in città

I monumenti di Messina si accendono con le luci tricolori. Nella serata di ieri, in occasione dei festeggiamenti per il 73° anniversario della Repubblica, il palazzo della Prefettura, la fontana di Nettuno e la Madonnina del Porto sono, sono illuminati dei colori della bandiera italiana. Oggi, in occasione la Prefettura di Messina ha organizzato una cerimonia solenne presso la Batteria Masotto durante la quale è stata deposta una corona dall’alloro al Monumento ai caduti e letto il Messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto. Nella giornata di oggi si procederà alla consegna di due medaglie d’onore alla memoria ai cittadini deportati nei lager nazisti e di otto diplomi di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Stasera alle 18, presso il piazzale esterno del Museo Regionale si terrà un concerto con l’esibizione dell’orchestra degli alunni dell’Istituto Comprensivo Evemero da Messina e del “Quartetto Opale accordion quartet”e del “Duo Curasi-Ferraro flauto arpa”, a cura del maestro Gianfranco Nicoletti.

