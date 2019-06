Ex province, la protesta di De Luca. Il sindaco di Messina inizia lo sciopero della fame e si barrica dentro Palazzo dei Leoni [FOTO e VIDEO]

4 Giugno 2019 14:42

Messina, De Luca chiude Palazzo dei Leoni, si barrica all’interno e minaccia lo sciopero delle fame. Nel mirino del sindaco l’assessore Armao: “Accordo Stato-Regione sottoscritto lo stesso giorno della marcia dei sindaci. Ci hanno preso in giro. Armao se ne deve andare a casa”

Sciopero della fame ad oltranza, chiuso all’interno di Palazzo dei Leoni. È quanto ha deciso di fare il sindaco metropolitano di Messina, De Luca, che stamattina ha accolto nel palazzo dell’ex provincia i giornalisti per raccontare alla stampa i dettagli dell’ultima azione eclatante di protesta contro Roma e il governo regionale. De Luca chiede risposte concrete per scongiurare il dissesto delle ex province e vuole la testa del vicepresidente della Regione Siciliana Armao. Secondo quanto raccontato dal sindaco, la marcia a Palermo è stata “una presa in giro”. La Regione, avrebbe già preso accordi con Roma prima ancora che si tenesse il corteo a Palermo. “La cosa grave dell’accordo tra Stato e Regione è che si fa riferimento ad un accordo sottoscritto il 15 maggio, firmata lo stesso giorno della marcia degli amministratori locali a Palermo. Questo dimostra la scorrettezza istituzionale che caratterizza questa vicenda, se è stato l’assessore Gaetano Armao a condurre la trattativa in questi termini, se ne deve andare a casa“. Per tali ragioni, De Luca chiede le dimissioni dell’assessore regionale. La casse di Palazzo dei Leoni sono in rosso e ciò comporta l’impossibilità di porre in essere tutti gli interventi in programma e le gare espletate dalla città metropolitana. Nel corso dell’incontro con i giornalisti De Luca ha mostrato l’emendamento in discussione alla Camera, che prevede l’assegnazione di 140 milioni di euro per l’anno 2019 sulla base dell’accordo raggiunto tra Stato e Regione, attraverso l’utilizzo del Fondo si sviluppo e coesione: somme che per De Luca sono insufficienti. Il sindaco invierà una missiva per l’avvio ufficiale delle procedure di dissesto della Città Metropolitana. E su tal punto De Luca ha il pieno sostegno della deputazione messinese di Forza Italia.

DL Crescita, Siracusano (FI): “Il Governo sta decretando il fallimento di Città Metropolitane e Liberi Consorzi, pieno sostegno alla protesta del Sindaco di Messina”

“Il Governo vuole decretare la fine delle ex Province. Oggi in Commissione Bilancio è in atto una discussione che prevede lo stanziamento di 140 milioni su FSC a fronte dei 350 milioni necessari ad evitare il dissesto finanziario delle ex Province siciliane. A tal proposito, il Gruppo di Forza Italia alla Camera ha presentato dei sub emendamenti che spero, con un atto di buonsenso, possano essere approvati dal Governo”. Dichiara la deputata di Forza Italia alla Camera Matilde Siracusano, in riferimento agli emendamenti A.C. 1807 del ddl sulle “Misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione delle situazioni di crisi”.

“Esprimo inoltre – conclude la Parlamentare – pieno sostegno per la civile protesta del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno De Luca che in queste ore ha cominciato lo sciopero della fame per dissentire da una decisione ingiusta. Il prelievo forzoso ai danni delle ex Province le ha messe in ginocchio. Le somme stanziate per Città Metropolitane e Liberi Consorzi sono insufficienti per scongiurare il dissesto finanziario. Con responsabilità, chiedo che i nove Enti di area vasta della Sicilia non siano lasciati al proprio destino”.

Ex province: a Palazzo d’Orleans un incontro tra AnciSicilia e il presidente Musumeci

Il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando, in una lettera inviata oggi al ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha invece espresso apprezzamento per l’impegno manifestato dal rappresentante del Governo, nel corso di una riunione svoltasi a Roma il 30 maggio scorso, riguardo la situazione finanziaria delle ex province siciliane. In tale occasione, racconta Anci Sicilia- “è stata espressa la volontà di individuare ulteriore liquidità a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione 2014-2020. Pur essendo già stato fatto un passo avanti nelle scorse settimane –continua Orlando – con l’approvazione dell’Accordo tra governo nazionale e governo regionale con cui sono stati erogati ulteriori 100 milioni alle ex province, riteniamo necessario che entro settembre si possano reperire ulteriori risorse”. E proprio per esaminare le criticità degli enti intermedi, giovedì 6 giugno avrà luogo un incontro tra il Consiglio regionale dell’Associazione dei comuni siciliani e il Governo regionale.

“Nelle scorse settimane – conclude il presidente dell’AnciSicilia – abbiamo ritenuto opportuno sollecitare un ulteriore confronto con la Regione e proprio durante l’incontro che si svolgerà dopo domani, chiederemo al presidente Musumeci e all’assessore all’Economia, Gaetano Armao, di mettere in atto ogni azione utile affinché la disponibilità già manifestata dal Governo nazionale si possa tradurre in fatti attraverso l’individuazione di ulteriori risorse da destinare alle ex province”.

