Cane smarrito a Messina, trovato in strada con pettorina e collare antipulci. L’appello delle volontarie: “Aiutateci a ritrovare il suo padrone” [FOTO e INFO UTILI]

26 Giugno 2019 17:19

Resta ancora avvolta nel mistero la storia del piccolo yorkshire trovato a vagare nel territorio di Santo Stefano Medio (Messina). Lo scorso 17 giugno una coppia di coniugi ha notato il cagnolino in strada, visibilmente smarrito e accaldato. La coppia ha prontamente allertato le animaliste, nella speranza di riconsegnarlo al suo padrone. “Willy” (questo il nome scelto dalle volontarie) al momento si trova a Messina ed è in stallo presso l’abitazione di una volontaria della “Cuccioli Rescue“. Il cagnolino ama le coccole e dimostra di essere perfettamente abituato alla vita casalinga. Le sue giornate per il momento sono scandite tra pappa, coccole, passeggiate e pisolini nel lettone.

Il piccolo yorkshire è stato trovato con addosso un collare antipulci e una pettorina celeste ed è perfettamente abituato a passeggiare al guinzaglio. Purtroppo è sprovvisto di microchip e le speranze che si sia semplicemente smarrito si affievoliscono ogni giorno di più.

Dal 17 giugno ad oggi sono stati tantissimi gli appelli diramati sui social per riportare Willy a casa, ma finora nessuno si è fatto avanti. Sembrerebbe che il cagnolino si aggirasse nel territorio di Santo Stefano Medio già dallo scorso 11 giugno e il timore è che sia stato abbandonato.

La nostra speranza è che qualcuno lo stia cercando, che Willy possa al più presto ricongiungersi con il suo padrone. Le volontarie hanno provato a ripercorrere insieme al cane le stradine di Santo Stefano Medio, nella speranza che ritrovasse la strada di casa, ma il tentativo non è andato a buon fine. Al momento Willy è coccolato e protetto dalla volontarie, ma se nessuno verrà a cercarlo il cane sarà destinato all’adozione. Chiunque avesse info utili o fosse interessato, può rivolgersi alla pagina fb “Cuccioli Rescue” o contattare il numero 3472544361 o la redazione di StrettoWeb.

