18 Giugno 2019 17:35

Maturità 2019: scatta l’ora X per gli studenti, al via gli esami. Ecco alcune immagini per augurare un buon esame ai maturandi

Ormai ci siamo! E’ tutto pronto per la Maturità 2019. Gli studenti sono alle prese con gli ultimissimi ripassi prima di iniziare gli esami. Tanta l’attesa tra i ragazzi ed i genitori che seguiranno passo passo l’iter degli studenti. In alto nella gallery ecco alcune immagini per augurare un buon esame ai maturandi.

