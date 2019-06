Messina in festa per la Madonna della Lettera: la città rinnova la devozione alla Patrona [FOTO]

3 Giugno 2019 18:26

Messina rinnova la devozione alla sua Patrona: al via la processione da Piazza Duomo, il simulacro d’argento verrà trasportato in processione lungo le vie principali della città

La città di Messina rinnova la devozione alla sua Patrona. Questo pomeriggio da Piazza Duomo prenderà il via la processione in onore della Madonna della Lettera. Il simulacro d’argento, opera dello scultore Lio Gangeri, nato a Messina nel 1845 e morto a Salerno nel 1913, verrà trasportato in corteo da Piazza Duomo lungo le vie principali della città: percorrerà corso Cavour, le vie Tommaso Cannizzaro e Garibaldi, carreggiata lato monte, via I Settembre e piazza Duomo. Nella gallery le immagini della messa al Duomo.

Valuta questo articolo