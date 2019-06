“Luci sul Parco”, grande festa a Gambarie: il Parco dell’Aspromonte festeggia il 25° anniversario [FOTO e VIDEO]

15 Giugno 2019 21:30

Giornata ricca di novità e all’insegna della natura a Gambarie. Il parco dell’Aspromonte ha festeggiato con le “Luci sul Parco” 25 anni di attività. Durante la giornata si sono svolti momenti ricreativi e sportivi ed escursioni a carattere culturale e scientifico.

“Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” non è stata solo una festa ma soprattutto un momento di assoluta condivisione con le realtà associative del territorio. Il Parco ha festeggiato questa giornata insieme agli appassionati della Montagna. L’evento, organizzato dall’Ente Parco dell’Aspromonte è iniziato alle 10 con il “bioblitz”, alla ricerca delle Specie aliene. In contemporanea, presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro, hanno preso il via i Laboratori di Entomofauna e di Storia, Cultura e Tradizione a cura delle Guide Ufficiali del Parco, rivolti ad adulti e bambini. Nella stessa location, insieme alle Guide, per tutto l’arco della giornata è stato possibile visitare il Percorso botanico ed entomologico, oltre che fruire dell’area giochi. Nella gallery tutte le immagini di questa splendida giornata all’insegna della natura.

