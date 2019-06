17 Giugno 2019 16:54

Migliaia di fan a Messina per il concerto di Ligabue

L’attesa è finita. Tra qualche ora i cancelli del San Filippo si spalancheranno per accogliere i fan di Ligabue. La star del rock questa sera tornerà ad esibirsi sul palco di Messina. Il concerto inizierà alle nove ma già da ore migliaia di fan sono in fila sotto al sole entrare allo stadio. 22 in totale i brani in scaletta, tra i vecchi e nuovi successi estratti dall’ultimo album Start:

Polvere di stelle Ancora noi A modo tuo Si viene e si va Quella che non sei Balliamo sul mondo L’amore conta/Sogni di Rock’n’Roll/Il giorno di dolore che uno ha/Tu sei lei/Un colpo all’anima (medley chitarra e voce) Bambolina e barracuda La cattiva compagnia Non è tempo per noi Marlon Brando è sempre lui Luci d’America Mai dire mai Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire (medley rock club) Vita morte e miracoli Niente Paura Certe Notti A che ora è la fine del mondo Tra palco e realtà Certe donne brillano Piccola stella senza cielo Urlando contro il cielo

