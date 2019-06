13 Giugno 2019 19:50

Ligabue in concerto a Messina: al San Filippo si lavora per allestire il palco

Conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’estate in musica a Messina. Il prossimo 17 giugno Ligabue tornerà nella città dello Stretto e allo Stadio San Filippo fervono i preparativi per l’allestimento del palco. Decine di operai da stamattina sono all’opera per montare la scenografia: una megastruttura profonda 20 metri e lunga 58, con ben 7 schermi giganti. La data di Messina è la seconda tappa del tour che porterà il rocker in giro per gli stadi in Italia.

