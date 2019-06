Serata magica a Messina con Ligabue: oltre 15 mila fan al concerto al San Filippo [FOTO e VIDEO]

18 Giugno 2019 00:29

Ligabue accende il San Filippo di Messina: oltre due ore di concerto sulle note dei brani che hanno segnato la storia della musica rock in Italia

Oltre due ore di grande musica, sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e consacrato i suoi 31 anni di carriera. Ligabue, dopo nove anni di assenza, stasera è tornato a calcare il palco del San Filippo di Messina, per la seconda tappa del suo “Star Tour”, iniziato venerdì. Una scaletta straordinaria, con pezzi storici del suo repertorio come, “Certe Notti”, “Piccola stella senza cielo”. Con lui sul palco Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni). Fan in delirio per i due medley, uno solo voce e chitarra con L’amore conta/Sogni di Rock’n’Roll/Il giorno di dolore che uno ha/Tu sei lei/Un colpo all’anima, e l’altro in modalità “club rock” (con i brani Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire Luci, colori) e una suggestiva scenografia hanno reso ancora più magica la serata di musica nella città dello Stretto: lo stadio San Filippo, che contava quasi 15 mila fan, è stato allestito con ben sette maxischermi lunghi 58 metri e profondi 20, che hanno proiettato durante la serata immagini ad altissima definizione. Nella gallery tutte le immagini del concerto di stasera.

