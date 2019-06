“Tra i laghi e lo Stretto”: a Messina l’estemporanea di pittura in memoria di Achille Baratta

30 Giugno 2019 17:59

L’associazione “Arte da Ritrarre” chiama a raccolta gli artisti della città per l’estemporanea di pittura “Tra i Laghi e lo Stretto”. La giornata sarà dedicata ad Achille Baratta, il poliedrico artista di Messina recentemente scomparso

Si svolgerà il prossimo 7 luglio a Messina la quarta edizione dell’Estemporanea di Pittura e Riciclo organizzata dall’Associazione “Arte da Ritrarre“. Presso la sede di contrada Margi, nella suggestiva location tra i laghi di Ganzirri e lo Stretto di Messina, l’associazione anche quest’anno chiama a raccolta gli artisti per immortalare con le loro opere la bellezze paesaggistiche della città. L’edizione di quest’anno prevede due distinte tematiche, una per il riciclo sul tema “Flora e fauna del Mediterraneo” e quella sulla Pittura, sul tema “Scorci dei laghi di Torre Faro e Ganzirri”. All’estemporanea parteciperanno anche Wilma Salzillo, che presenterà “Body painting. Storia e leggenda della nostra Sicilia”, e Fedele Tirrito, curatore del verde della Caritas di Messina, che presenterà “Le piante del Mediterraneo”. Ricchissimo il programma per la giornata di arte in riva allo Stretto, che prenderà il via alle 9 e si concluderà alle 19 presso la sede dell’associazione, con la premiazione e la consegna delle targhe. A corredo dell’articolo la locandina con tutte le info utili al riguardo. Faranno parte della giuria Nino Principato e Gisella Schirò. La giornata sarà occasione per ricordare Achille Baratta. “Tra i laghi e lo Stretto- spiega Venera Finocchiaro, presidente dell’associazione “Arte da Ritrarre”- è l’omaggio dedicato al caro amico Achille. Un omaggio al sorriso intramontabile di un Artista che amava la propria città“. Per l’occasione Venera Finocchiaro proietterà un video in ricordo del poliedrico artista, recentemente scomparso.

