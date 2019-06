Ki Summer Fest 2019: a Messina un’estate ricca di eventi all’insegna della solidarietà

18 Giugno 2019 14:41

KiKlub Villa Morgana regala un sorriso ai piccoli degenti e supporta l’impegno della Onlus per i bambini ricoverati al Policlinico di Messina

E’ stata ufficialmente presentata nella Sala Ovale del Comune di Messina la rassegna Ki Summer Fest 2019. L’evento propone un’estate ricca di appuntamenti alla scoperta di esperienze esclusive, un viaggio attraverso l’arte, la musica, il cibo, il benessere per uno scopo sociale. Il sorriso dei bambini. Nei locali del KiKlub & Villa Morgana Resort saranno raccontate e vissute storie legate al territorio messinese, luogo in cui eccellenze nostrane si distinguono e rappresentano un modello per la valorizzazione della città. Le manifestazioni si svolgeranno all’insegna della solidarietà: gli eventi, infatti, saranno occasione per promuovere la Onlus “Amici dei bimbi in corsia” e parte dei proventi di tutte le serate organizzate presso l’Hotel Villa Morgana- Ki Klub sarà devoluta alle stesse. KiKlub Villa Morgana quindi, intende, attraverso i vari eventi, supportare l’impegno della Onlus per i bambini ricoverati al Policlinico Gaetano Martino di Messina nelle attività ludico-ricreative per regalare un sorriso ai piccoli degenti.

Il programma completo di Ki Summer Fest 2019

Domenica 23 Giugno – Ki For Arts

Sottofondo Jazz con gli EM.KUS e una passeggiata nell’arte per scoprire le opere di riciclo creativo di Linda Schipani, le sculture di fil di ferro di Giuseppe Raffaele, le opere di Gianfranco Sessa, i quadri di Alessandro Samiani e le realizzazioni del pittore difama internazionale Alex Caminiti rappresentato da Simona Scibona della Galleria EMY.

Giovedì 4 Luglio – Ki for Music

Musica, musica e ancora musica con le sonorità Dance Ska Reggie Pop dei VANO MOTORE, i Davide Coppo Jazz Trio con un contenitore di standards jazz tra i più amati di sempre e i Mustung n°5 che presenteranno il loro disco Rock Inedito.

Domenica 21 luglio – Ki For Cabaret

Una serata all’insegna delle risate con spettacolo made in Messina Vicolo Strittu Cabaret! Sul palco insieme a Denny Napoli, tutta la simpatia dei comici messinesi e una speciale sorpresa.

Martedì 6 Agosto – Ki For Fit-Wellness

Relax, alimentazione, benessere e scoperta di se stessi con attività e approfondimenti. Tra gli Ospiti relatori Maria Stella Cacciola, Biologa Nustrizionista e Francesco Briguglio, Formatore Attitudinale Comportamentale.

Mercoledì 14 Agosto – Ki For Night

Festeggieremo insieme la notte delle stelle nei suggestivi giardini del KiKlub! Una serata all’insegna della musica e del divertimento, con Dj Set e Aperitivi a bordo piscina.

