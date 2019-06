“Nessuna prova, meglio un’isola nuova”: sit in a Messina per difendere l’area pedonale di Piazza Cairoli

21 Giugno 2019 19:59

“Nessuna prova, meglio un’isola nuova”. È questo uno degli slogan scelti per difendere ed estendere le aree pedonali a Messina. Questo pomeriggio un nutrito gruppo di cittadini si è dato appuntamento a Piazza Cairoli, per dire no all’apertura delle auto nel centro città (ipotesi avanzata da alcuni commercianti del viale San Martino e che necessita dell’approvazione del Consiglio Comunale, che difficilmente approverà simile provvedimento). Al sit in organizzato da Messina dal Basso hanno preso parte l’ex sindaco Accorinti, l’ex assessore Ialacqua e anche alcuni dei consiglieri comunali dell’attuale Amministrazione. Il pomeriggio a Piazza Cairoli si è trasformato in festa, con bolle di sapone e animazione per bambini: a dimostrazione di quanto siano preziosi gli spazi in città preclusi alle auto. Nella gallery le immagini del pomeriggio a Piazza Cairoli.

