Messina, incidente in via Garibaldi: ciclista travolto da un’auto pirata, è in ospedale [FOTO LIVE]

28 Giugno 2019 00:59

Incidente stasera a Messina: auto pirata travolge ciclista. Sul posto gli agenti di Polizia e il personale medico del 118

Paura stasera in pieno centro città a Messina. Qualche minuto fa, nei pressi di Via Garibaldi e Largo San Giacomo, un automobilista ha travolto un ciclista e si è dato alla fuga. Sul posto l’intervento del personale medico del 118, che ha soccorso e trasportato il ciclista all’ospedale Piemonte. Le sue condizioni non sono gravi, l’uomo non è in pericolo di vita. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono già al vaglio della Polizia, saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del sinistro e risalire all’identità del conducente dell’auto pirata.

