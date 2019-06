21 Giugno 2019 09:36

Incidente ieri sera Messina: centauro 30enne in codice giallo al Piemonte

Incidente ieri sera in pieno centro a Messina. Nei pressi di Piazza Vincenzo Bellini, sul corso Cavour un moto Honda Hornet 600 e una Lancia Y sono rimaste coinvolte in un sinistro. Ad avere la peggio il ragazzo alla guida della moto, un calabrese di 30 anni. Il centauro è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Piemonte. Sul posto l’intervento degli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale per i rilievi del caso.

