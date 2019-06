Terribile incidente al porto di Gioia Tauro, uomo ucciso da una gru: tutte le FOTO dal luogo della tragedia [GALLERY]

21 Giugno 2019 19:17

Terribile incidente al porto di Gioia Tauro: il braccio di una gru, per cause in corso di accertamento, è caduto sopra una imbarcazione ormeggiata al molo di Ponente

Nella mattinata di oggi, è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco una richiesta di intervento relativa ad un incidente avvenuto nel molo di Ponente del Porto di Gioia Tauro. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento portuale di Gioia Tauro oltre ai sommozzatori. Il braccio di una gru, per cause in corso di accertamento, è caduto sopra una imbarcazione ormeggiata al molo di Ponente. L’incidente ha causato la morte di un uomo mentre un altro e riuscito a salvarsi. I Sommozzatori dei Vigili del Fuoco prima di iniziare le operazioni di recupero del corpo del malcapitato hanno provveduto a verificare che la gru non si fosse incastrata nel fondale del porto e che l’imbarcazione non avesse subito danni allo scafo. Messa in sicurezza l’imbarcazione si è provveduto con l’ausilio di una gru a spostare il traliccio caduto sulla barca permettendo ai Vigili del fuoco, effettuati gli accertamenti di rito, di procedere al recupero della salma. Successivamente si è provveduto a posizionare definitivamente il braccio della gru incidentata sulla banchina.

