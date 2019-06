Messina, incidente a Bisconte: 22enne in prognosi riservata al Policlinico [FOTO]

7 Giugno 2019 20:02

Incidente a Messina: 22enne ricoverata in prognosi riservata al Policlinico

Resta ancora in prognosi riservata F.S.M, 22enne di Messina che due giorni fa è rimasta coinvolta in un incidente autonomo a Bisconte. La ragazza viaggiava a bordo della sua vespa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto l’intervento degli agenti della Polizia Municipale e del personale sanitario del 118, che ha prontamente soccorso la ragazza. F.S.M. al momento dell’incidente indossava il casco. La giovane è ricoverata nel reparto di neorochirurgia del Policlinico, ha riportato un importante trauma cranio-facciale.

