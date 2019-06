Vasto incendio a Messina: in fiamme le colline della città [FOTO]

10 Giugno 2019 15:43

Vasto incendio a Messina, bruciano le colline della città

Non accenna a fermarsi il vasto incendio divampato questa mattina sulle colline di Messina. Il rogo partito tra le colline dell’Annunziata e la Panoramica non è ancora stato domato. Al momento le fiamme, alimentate dal vento, sono arrivate a lambire le abitazioni nelle zona dell’Eden Park, viale Dei Tigli e Conca d’Oro. Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri della stazione di Giostra e del presidente della V Circoscrizione Ivan Cutè, che ha contattato l’assessore alla protezione civile Massimo Minutoli per chiedere l’invio di un’autobotte comunale.

