27 Giugno 2019 20:43

Copiosa perdita d’acqua da una buca a Reggio Calabria

Nuovo autolavaggio self service (e gratuito) a Reggio Calabria. Quest’oggi centro città, per chiunque transiti in via Aschenez, è possibile usufruire del lavaggio gratis della propria vettura, grazie ad uno spettacolare geyser che fuoriesce da una buca. A corredo dell’articolo le immagini inviate alla redazione da un nostro lettore.

