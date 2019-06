Gazzelle in concerto: Catania prima tappa del “Punk Tour”, è l’unica data in Sicilia [INFO e DETTAGLI]

10 Giugno 2019 13:53

La Villa Bellini di Catania darà il via al “Punk Tour – Estate ’19” di Gazzelle

Partirà dalla Villa Bellini di Catania il 29 giugno il “Punk Tour – Estate ’19” di Gazzelle, prodotto da Vivo Concerti. Il giovane artista romano, dopo aver collezionato diversi sold out in inverno, tra cui quelli nei palazzetti di Roma e Milano, da fine giugno darà il via al suo tour estivo. L’unica data siciliana, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, fa parte del cartellone dell’Estate Catanese e porterà a Villa Bellini i fan provenienti da tutta l’isola.

Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, è tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia e “Non sei tu” è disco di platino) e il suo primo tour, terminato a dicembre con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live.

“Sopra”, brano già certificato Disco d’oro, ha collezionato più di 8,6 milioni di stream e oltre 4,9 milioni di views per il suo video. L’album, pubblicato il 30 novembre, dal titolo Punk, inoltre, è stato anticipato dai brani “Tutta la vita”, che nei primi tre giorni dall’uscita ha raggiunto oltre 350.000 stream e ad oggi conta oltre 4,9 milioni di ascolti, e “Scintille”. I biglietti per il live del 29 giugno alla Villa Bellini di Catania sono ancora disponibili nei circuiti ticketone e Sicilia Ticket: posto unico in piedi € 28,75. Inizio show ore 21.

Valuta questo articolo