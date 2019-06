Fusto sospetto sulla spiaggia a Messina [FOTO]

19 Giugno 2019 20:51

Fusto sospetto rinvenuto sulla spiaggia a Messina: sul posto l’intervento della Guardia Costiera, Polizia, nucleo NBCr e Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi sulla battigia nei pressi del Ringo, a Messina, è stato trovato un fusto il cui contenuto è ancora ignoto. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera, la Polizia, ed il nucleo NBCR (nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche) dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Messina. Da una prima analisi sembrerebbero scongiurati pericoli di radioattività, per la salute pubblica e l’habitat marino. Al momento non si conosce la provenienza del fusto, che probabilmente è stato trasportato sulla spiaggia dalle onde. Il fusto verrà aperto per scoprire cosa contiene.

