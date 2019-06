Festa di Teatro Eco Logico: oltre 3000 spettatori a Stromboli

28 Giugno 2019 10:13

Grande successo di pubblico a Stromboli per la Festa di Teatro Eco Logico: ecco i prossimi appuntamenti

Ultimi giorni a Stromboli per la Festa di Teatro Eco Logico e ultimi appuntamenti con il teatro, la musica e la danza tutti a ingresso libero e tutti realizzati senza corrente elettrica. Fino al 30 giugno un ricchissimo calendario di eventi animerà l’isola di Stromboli, sotto la burbera ma benefica voce del vulcano.

“Quest’anno la Festa è cresciuta ancora – commenta Alessandro Fabrizi, direttore artistico della Festa – abbiamo contato quasi 3500 spettatori che hanno letteralmente invaso l’isola per gli spettacoli e tutti gli appuntamenti in programma. Un successo incredibile, direi persino commovente che ci conferma nella scelta di riportare al centro della scena non gli effetti speciali ma la relazione, preziosa e calda, tra arte e natura, tra artista e pubblico. Una scelta che ha reso l’isola e le persone presenti non dei semplici fruitori ma una comunità che si ritrova nelle strade, sulla spiaggia, nei boschi per condividere un’esperienza unica”.

Tante le iniziative in programma per i giorni finali della Festa:

Appuntamento speciale con White Rabbit Red Rabbit, un esperimento sociale in forma di spettacolo: l’attrice o l’attore che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli orpelli concessi. Il qui e ora nella sua massima espressione. Ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida: chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. A cimentarsi in questa sfida alla Festa di Teatro Eco Logico sarà l’attore (Premio UBU 2018) Piergiuseppe Di Tanno, il 30 giugno alle 19.30 sulla pista Megà, a Stromboli. Lo spettacolo è prodotto da 369 gradi.

La luna è uno dei temi portanti dell’edizione 2019 e sarà ancora protagonista con Primi passi sulla Luna surreale e – è il caso di dirlo – stralunato monologo di Andrea Cosentino: un viaggio esilarante e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, una schiera di improbabili personaggi per discettare di sosia viterbesi di Amstrong e torri gemelle, monoliti, alieni e spiritualità, tapiri e licantropi, il tutto acceso da una storia intima e personale che ha a che fare con i sogni e con l’infanzia; in scena il 28 giugno ore 19 a Casa Carlotta e il 29 giugno ore 21.30 a La Nassa .

Ancora la luna è la protagonista di Guarda che Luna, il 28 giugno alle 20 all’Anfiteatro Eos Hossein Taheri, Laura Mazzi, Sandra Toffolatti e Amedeo Monda alla chitarra ci condurranno in un viaggio che va da Luciano di Samosata a Keplero passando per Godwin, Cyrano de Bergerac e altri sognatori che a lungo si sono intrattenuti guardando la luna.

Replica poi di Astolfo e la Luna con Vittorio Continelli ( 29 giugno ore 21.30 al Gabbiano ) che è anche protagonista dell’ultimo Racconto della Buonanotte sulla spiaggia il 28 giugno alle 23.30 .

E dopo aver volato negli spazi siderali scenderemo nelle profondità del Viaggio al Centro della Terra, il capolavoro di Jules Verne verrà letto integralmente dagli artisti della Festa diretti da Cristiano Demurtas in tre puntate ( 28 giugno ore 22, 29 giugno ore 19.30, 30 giugno ore 18.00 ) mentre il 30 giugno alle 17.30 i geologi dell’Associazione Italiana di Vulcanologia e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia daranno del romanzo una lettura scientifica.

Finale in musica il 30 giugno alle 22.00, Terrazza Megà con il concerto Caro Lenny… omaggio a Leonard Bernstein con Joana Estebanell Milian (soprano) e Mauro Arbusti (pianoforte). Un concerto che è un viaggio attraverso i diversi colori della vastissima produzione di Bernstein che spazia dalla classica ai musical.

Calendario

VENERDI 28

h 9.00_SPIAGGE

h 11.00_CACTUS, in diretta su Radio Capital

a seguire CHIACCHIERE DA BAR

h 18.00 INCONTRO PROGETTO “LIV.IN.G” a cura di C.Re.S.Co

h 19.30 PRIMI PASSI SULLA LUNA di e con Andrea Cosentino

h 19.30 ASTOLFO E LA LUNA a cura di Vittorio Continelli

h 22.00 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte I, a cura di Cristiano Demurtas

h 23.30 RACCONTO DELLA BUONANOTTE di e con Vittorio Continelli

SABATO 29

h 10.00 CHIACCHIERE DA BAR

h 19.00 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte II, a cura di Cristiano Demurtas

h 22.00 PRIMI PASSI SULLA LUNA di e con Andrea Cosentino

h 23.30 RACCONTO DELLA BUONANOTTE di e con Vittorio Continelli

DOMENICA 30

h 10.30 CHIACCHIERE DA BAR

h 17.30 INCONTRO CON Associazione Italiana di Vulcanologia e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul “Viaggio al centro della terra”

h 18.00 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte III, a cura di Cristiano Demurtas

h 19.30 WHITE RABBIT RED RABBIT con attore a sorpresa

h 22.00 CARO LENNY… omaggio a Leonard Bernstein, con Joana Estebanell Milan (soprano) e Mauro Arbusti (pianoforte).

TUTTI I GIORNI “PAURA & DESIDERIO” lettura di brani a cura di Giuseppe Demola per Medici Senza Frontiere.

