Buon 2 Giugno, Festa della Repubblica: parata militare ai Fori Imperiali con Mattarella e le alte cariche dello Stato [FOTO]

Buon 2 Giugno, Festa della Repubblica: al via ai Fori Imperiali la tradizionale parata militare. Mattarella: “la Costituzione è la guida per chi ha incarichi di responsabilità

La Repubblica italiana nasce il 2 giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 13 giugno il re Umberto II lascia il Paese per l’esilio in Portogallo.

Buon 2 Giugno, al via ai Fori Imperiali la tradizionale parata militare che celebra la Festa della Repubblica

Al via ai Fori Imperiali la tradizionale parata militare che celebra la Festa della Repubblica. Con il Capo dello Stato Sergio Mattarella – che in precedenza ha deposto una corona all’Altare della Patria al passaggio delle Frecce Tricolori e passato in rassegna le truppe schierate alle Terme di Caracalla – sono presenti tutte le alte cariche istituzionali dello Stato: i presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, del Consiglio Giuseppe Conte e della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, oltre al presidente uscente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Per il Governo, presenti con il premier i vicepremier Matteo Salvini ministro dell’Interno e Luigi Di Maio del Lavoro e i ministri della Difesa Elisabetta Trenta, degli Esteri Enzo Moavero, dell’Economia Giovanni Tria, della Giustizia Alfonso Bonafede, dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Buon 2 Giugno, Festa della Repubblica. Mattarella: “la Costituzione è la guida per chi ha incarichi di responsabilità

“Ricorre oggi la data di fondazione della Repubblica: la Festa degli italiani. Sono stati, questi, settantatré anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Carta costituzionale, riferimento per ogni cittadino e guida per chiunque sia chiamato a responsabilità a favore della collettività”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, in occasione della Festa della Repubblica. “Sono i valori che ci accomunano ai popoli d’Europa – prosegue Mattarella – con i quali condividiamo la costruzione di un percorso basato sui medesimi principi di rispetto dei diritti umani, di vigenza dello stato di diritto, di solidarietà e coesione fra popoli, rivolte all’interno e all’esterno dell’Unione Europea”.

Buon 2 Giugno, Festa della Repubblica. Mattarella: “forze armate prezioso presidio di stabilità e sicurezza”

“Le Forze Armate, con abnegazione, professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio verso la comunità, hanno concorso, ieri, alla liberazione dell’Italia e contribuiscono, oggi, tanto sul territorio nazionale quanto nelle numerose e diversificate aree di crisi, alla realizzazione delle finalità indicate dalla Costituzione, costituendo un prezioso presidio di stabilità e sicurezza, risorsa per il progresso pacifico della comunità internazionale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, in occasione della Festa della Repubblica. “Nel ricordo di quanti, operatori in questo spirito, hanno dato la loro vita per costruire, difendere e diffondere tali valori – prosegue Mattarella – rivolgo un pensiero commosso ai caduti e alle loro famiglie, gravate da dolore incolmabile. Il loro sacrificio rappresenta esempio e monito per le giovani generazioni dei soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri, ai quali la Repubblica affida il compito di preservare e rafforzare oggi e per il futuro le stesse condizioni di pace e libertà che ci hanno donato”. “Nel giorno della festa della Repubblica mi è grato formulare alle donne e agli uomini delle Forze Armate di ogni ordine e grado, il più fervido e riconoscente augurio. Viva le Forze Armate, viva l’Italia”, conclude il Capo dello Stato.

Buon 2 Giugno, Festa della Repubblica. Salvini: “sempre a difesa dell’Italia”

“#Buonadomenica e buona #FestadellaRepubblica, Amici. Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell’Italia!”. Lo scrive su twitter il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando una foto che lo ritrae sorridente con una mano sul cuore, sullo sfondo le Frecce Tricolori e sotto la scritta ‘A difesa dell’Italia!’.

Buon 2 Giugno, Festa della Repubblica. Fico: “festa dedicata a tutti, anche a migranti e rom”

“Non ci devono essere polemiche, il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani: ogni tipo di polemica è sicuramente sterile, strumentale, inutile”. E’ quanto sottolinea il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, ai Fori Imperiali per la parata militare, rispondendo sulle polemiche all’interno del governo, che hanno vista coinvolta recentemente anche la ministro della Difesa Elisabetta Trenta. “La nostra bandiera significa libertà, significa diritti e rispetto di tutte le persone che sono sul territorio italiano, chiunque vi è e chiunque vi transita – afferma Fico – La grandezza della Repubblica è essere di tutti e la sua Festa va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano in Italia, a tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai rom e ai sinti anche essi perseguitati e vittime dell’Olocausto. La Repubblica non fa differenze e la sua bandiera sventola per tutti”.

Buon 2 Giugno, Buongiorno: “Repubblica nata anche grazie a donne”

“La nostra Repubblica è nata anche grazie alle donne, che il 2 giugno 1946 per la prima volta hanno potuto votare. Continuiamo a lavorare per nuove e importanti conquiste, in nome della libertà di scelta, dell’uguaglianza, della democrazia”. Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

