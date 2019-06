Messina, corso Antincendio Navale: 12 Vigili del Fuoco superano brillantemente i test finali [FOTO]

28 Giugno 2019 19:58

Oggi, nell’aula didattica della Sede Centrale di Questo Comando, i discenti del 9° corso Antincendio Navale, svolto nella settimana dal 24 al 28 giugno 2019, hanno brillantemente superato i test finali, assieme alla faticosa e impegnativa prova del giorno precedente al simulatore Ship-Trainer della SFO (Scuola Formazione Operativa) di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

I tre istruttori hanno trasmesso ai 12 corsisti (in base alla nota ministeriale n.1307/5601 del 13 ottobre 2004) tutte le nozioni teoriche, ma anche in campo pratico, mettendo a diretto contatto i discenti con l’ambiente navale, prima facendo visitare la MBP VF M03 (Moto-Barca-Pompa) ormeggiata al Distaccamento portuale di Messina e, successivamente, portandoli all’interno di una Nave per trasporto treni e passeggeri del gruppo RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per far vedere i vari piani di attacco e di protezione dagli incendi (fire-plane).

La prova pratica al simulatore navale è stata effettuata dai corsisti suddivisi in 3 squadre dove ogni individuo aveva assegnata una mansione (ROS, protezione, attacco, servente). Ogni squadra ha effettuato 3 prove: la prima a secco (con simulatore spento e visibilità all’interno, per dare la possibilità ad un primo approccio della struttura); le altre due prove molto impegnative, NON-OIL e per ultima OIL, sono state effettuate con simulatore in funzione che ha messo i Vigili a dura prova al suo interno.

Naturalmente, tutte le prove sono state fatte con la massima protezione e gli istruttori che erano all’interno del simulatore assieme ai discenti, hanno dato una pronta assistenza attenzionando tutti con la massima accuratezza.

Tutti i Vigili del fuoco partecipanti al corso hanno superato positivamente le due prove e da oggi, questi saranno in grado di affrontare determinati tipi di incendio, con un miglior bagaglio di conoscenze e preparazione maggiore.

