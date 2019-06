Corpus Domini: a Messina la processione del Vascelluzzo, storie e curiosità di una tradizione secolare [FOTO]

Si tratta di un vascello a tre alberi lungo circa un metro con l’anima in legno rivestito da lamine d’argento che riproduce in maniera molto fedele un galeone. Il tutto è finemente lavorato a cesello.

Su due dei tre alberi viene fissato un reliquario che contiene i capelli con cui, secondo la tradizione, la Madonna legò la lettera inviata ai messinesi; sopra, due argentei puttini alati reggono una corona. Dalle fiancate sporgono otto cannoni per parte; altri sono presenti sulla poppa che mostra anche quattro cariatidi dorate. Sempre sulla poppa è presente l’immagine della Madonna sullo sfondo di Messina: è visibile la Palazzata di Simone Gullì cominciata nel 1622.

Il vascello poggia su una base incisa col motivo ad onde marine ornata con foglie e fiori; sulle facce vi sono raffigurati i volti che secondo la tradizione sarebbero i marinai fondatori della confraternita di S. Maria di Portosalvo.

Vi sono inoltre quattro medaglioni con le effigi della Madonna della Lettera, di S. Alberto con la Bibbia e un giglio, S. Placido insieme ai fratelli (secondo la tradizione martirizzati e sepolti a Messina) e la Madonna di Portosalvo con la veduta di Messina. Sull’intera struttura compaiono varie date a partire dal 1644 (le date sulla base, 1767 e 1792, fanno pensare che questa sia successiva al vascello), ma documenti della fine del XVI secolo fanno accenni alla realizzazione dell’opera che la confraternita dei marinai aveva il privilegio di portare in processione.

Le modifiche alla viabilità in città

Per il tempo strettamente necessario al passaggio dei due cortei religiosi sarà istituito il divieto di transito veicolare nelle strade interessate. Vigerà inoltre il divieto di sosta, dalle 8 alle 24 di domenica 23, in via Chiesa dei Marinai, per un tratto di 20 metri antistante la chiesa; nell’area di parcheggio riservata alla fermata degli autobus tra piazza Duomo e corso Cavour, e in via I Settembre, lato sud, tra le vie C. Battisti e Garibaldi. In piazza Duomo, lato Corso Cavour ed in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via C. Battisti, saranno aperti i varchi con rimozione dei dissuasori in ghisa. Infine dalle 16 sino a circolazione normalizzata, su indicazioni del Comando della Polizia municipale, sarà consentito il doppio senso di circolazione nella carreggiata lato est (valle) di via Garibaldi, nel tratto tra via I Settembre e largo S. Giacomo. Al termine della processione del Corpus Domini, il Vascelluzzo farà ritorno alla Chiesa di Porto Salvo dei Marinai, impegnando il percorso piazza Duomo, corso Cavour, piazza Unità d’Italia, le vie Garibaldi e S. Maria dell’Arco, con rientro in Chiesa alle 21 circa.