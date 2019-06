Corpus Domini 2019: ecco IMMAGINI, VIDEO, FRASI e CITAZIONI da condividere su Facebook e WhatsApp

23 Giugno 2019 00:00

Corpus Domini 2019: la tradizione vuole che ci siano delle processioni dove è portato un ostensorio con un’ostia consacrata ed esposta all’adorazione dei fedeli. Ecco immagini, video, frasi e citazioni da condividere su Facebook e WhatsApp

Corpus Domini è un termine che deriva dal latino e vuol dire Corpo del Signore: in questo giorno si celebra il Sacramento Eucaristico, così come avviene anche in occasione della Messa in Cena Domini del Giovedì Santo. La tradizione vuole che ci siano delle processioni dove è portato un ostensorio con un’ostia consacrata ed esposta all’adorazione dei fedeli. La festa fu istituita l’8 settembre 1264 da papa Urbano IV in seguito al miracolo di Bolsena. Nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena, infatti, nelle mani di un sacerdote boemo che celebrava la messa, l’ostia consacrata sanguinò. In alto la fotogallery con alcune immagini da condividere su Facebook e WhatsApp.

Corpus Domini 2019: ecco frasi e citazioni da condividere su Facebook e WhatsApp:

Ama ed egli si avvicinerà, ama ed egli abiterà in te. Sant’Agostino.

L’Eucaristia, sotto il velo del pane e vino, contiene Cristo.

Quando sono vicina al Tabernacolo, non so dire che una sola cosa al Signore: “Mio Dio, voi sapete che io vi amo”.

O meravigliosa altezza e degnazione che dà stupore! O umiltà sublime! Il Signore dell’universo si nasconde sotto la piccola figura del pane, per la nostra salvezza! San Francesco

Tanti auguri di un felice giono e che il corpo di Gesù sia in te. Che la grazia del Signore dimori nei vostri cuori!

Che la Parola di Dio e il messaggio del Vangelo continui a vivere con le nostre azioni. Siamo noi i testimoni in terra dello Spirito Santo con il miracolo dell’Eucaristia.

La festa del Corpus Domini ci chiede di convertirci alla fede nella Provvidenza, di saper condividere il poco che siamo e che abbiamo, e non chiuderci mai in noi stessi. Papa Francesco.

Corpus Domini 2019: ecco i video da condividere su Facebook e WhatsApp:











