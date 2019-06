Messina, genitori dietro le sbarre: detenuti registrano un cd di fiabe per i loro figli. Potranno riascoltare la voce dei loro papà [FOTO]

17 Giugno 2019 15:14

Si è concluso il progetto “Detenuti e genitorialità” al carcere di Messina

Alessandro, Marco, Giovanni, Vittorio e Domenico sono i cinque detenuti-attori, ma soprattutto papà, che hanno interpretato sette fiabe per i loro figli.

Si è concluso così, nel teatro Piccolo Shakespeare del carcere di Gazzi, il progetto “Detenuti e genitorialità” che, promosso dall’Amministrazione penitenziaria con il Cepas Messina e il Rotary Club Stretto di Messina, ha permesso di donare ai bambini i cd con le favole lette dai genitori.

“Un evento di grande significato perché è un incontro tra padri e figli”, ha dichiarato la direttrice della casa circondariale, dott. Angela Sciavicco, che ha sottolineato il valore della collaborazione con le associazioni cittadine, come il Centro Prima Accoglienza Savio da sempre vicino ai detenuti, e il club-service che “ha donato anche un nuovo tappeto nell’area verde”.

“La direttrice ha sempre dimostrato massima apertura e accoglienza a queste iniziative. È una giornata importante, un’occasione per guardarci e ascoltarci”, ha affermato don Umberto Romeo, presidente del Cepas Messina che, presente da trent’anni, ha prima coinvolto i detenuti della massima sicurezza e quest’anno quelli della media sicurezza in un progetto fondamentale per mettere in primo piano la genitorialità: “Vogliamo che la casa circondariale non sia vista come un luogo isolato ma che appartenga alla città”.

Un’iniziativa sostenuta con entusiasmo anche dal Rotary Club Stretto di Messina: “Abbiamo abbracciato con piacere questa idea e riteniamo – ha aggiunto il presidente Giuseppe Termini – che sia gradita e gradevole. Speriamo che bambini e genitori ne possano trarre gioia”.

Obiettivo sicuramente raggiunto per un progetto dal forte impatto emotivo, che ha avuto il merito di regalare ai bambini non solo i cd con le fiabe, ma anche la gioia di trascorrere un po’ di tempo con i loro padri: “La direttrice sostiene sempre le nostre pazze idee e i ragazzi hanno portato a termine questo laboratorio con la regia di Totò D’Urso“, ha spiegato la vice presidente del Cepas, prof. Lalla Lombardi: “Il nostro intento non era creare genitori perfetti, ma rafforzare il rapporto tra papà e figli, che vivono una situazione di lontananza. Ora i bambini potranno sempre ascoltare la voce del loro papà che – ha ribadito – non sono attori ma hanno raccontato con il cuore”.

Quindi, spazio ai protagonisti della giornata, i papà che, sul palco e con il loro leggio, hanno regalato una simpatica quanto apprezzata recita, un momento per sentirsi davvero vicini, più di quanto la realtà quotidiana possa concedere.

“Vedere i bambini che ascoltavano le fiabe lette dai loro papà è stato emozionante“, ha commentato il comandante della Polizia Penitenziaria, dott. Antonella Machì, così come il magistrato di sorveglianza, dott. Federica Ferrara: “Dobbiamo tutelare l’interesse del minore a mantenere il rapporto genitoriale e l’aiuto delle associazioni è indispensabile. Sono iniziative fondamentali per garantire il rapporto minore-genitore e per avviare un percorso di reinserimento che passa anche attraverso la famiglia”.

