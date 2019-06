Tragedia sfiorata a Messina: crollano calcinacci da un palazzo, vigili del fuoco sul posto [FOTO]

14 Giugno 2019 21:05

Messina, cadono calcinacci da un palazzo di via Verdi: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza via Verdi, a Messina. Nel tratto di strada, tra il numero civico 10 al 20, si lavora sugli intonaci sgretolati e i cornicioni di un palazzo d’epoca, alcuni dei quali questo pomeriggio si sono letteralmente sbriciolati sul marciapiede. Si tratta dell’ennesima tragedia sfiorata in città, per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Sul posto anche l’intervento degli agenti della polizia municipale. L’area al momento è interdetta al transito dei pedoni.

