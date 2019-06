Cala il sipario su Taobuk: 5000 presenze alla serata di gala al Teatro Antico di Taormina, che andrà in onda sulle rete Rai

26 Giugno 2019 18:12

La serata di gala ha visto circa 5000 persone riunirsi al Teatro Antico di Taormina. Palcoscenico di un grande spettacolo che intreccia arte, letteratura, cinema e grande musica in onda su RAI3 sabato 13 luglio. Luciano Canfora entra nel comitato scientifico per il decennale 2020

Taobuk, il Festival del Libro di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara e sostenuto dalla Regione Siciliana con il supporto di numerose istituzioni pubbliche e partner privati, si è concluso anche quest’anno dopo cinque giorni di appuntamenti che hanno visto scrittori, giornalisti, attori, filosofi e pensatori riunirsi nella città siciliana ad approfondire il tema del desiderio, focus di questa IX edizione.

La serata di gala, punta di diamante della proposta del Festival, ha regalato ai quasi 5000 spettatori presenti la magia di uno spettacolo unico nel suo genere e nella sua cornice: nella serata del 22 giugno, il Teatro Antico ha accolto la letteratura mondiale con la consegna dei Taobuk Awards for Literary Excellence a Ian McEwan e Jhumpa Lahiri, il cinema italiano più apprezzato dal pubblico nelle letture di Massimo Ghini e Fabrizio Ferracane e nella performance di Nancy Brilli, e la musica internazionale, alla presenza del mezzo soprano Nino Surguladze, della violinista Anastasiya Petryshak, e dei talenti nazionali Nina Zilli e Simone Cristicchi, accompagnati dall’Orchestra del Teatro Bellini di Catania diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Il racconto dei momenti salienti di questo meraviglioso spettacolo andrà in onda sabato 13 luglio su RAI3.

Ma l’essenza del Festival si compone degli eventi che si sono susseguiti negli splendidi palazzi storici di Taormina e in Piazza IX Aprile, cuore della città e palcoscenico d’eccellenza di alcuni degli incontri di maggior successo: dai premiati di quest’edizione Ian McEwan e Jhumpa Lahiri, a Jostein Gaarder, Paolo Borrometi e Tommaso Labate, Cristina Cassar Scalia e Ilaria Tuti, Michela Marzano e Francesca Reggiani, passando per le presenze più affezionate alla manifestazione come quella di Luciano Canfora, che ha deciso di sostenere il festival entrando a far parte del comitato scientifico a partire dalla prossima edizione, quella del decennale.

E ancora i grandi omaggi: a Leonardo, Primo Levi, Sciascia, Ercole Patti, Tomasi di Lampedusa, Pasolini, i cinquant’anni del furto del Caravaggio; gli incontri più partecipati e dibattuti come quello con lo storico Donald Sassoon, il professor Yves Mény, il magistrato Nino Di Matteo, il giornalista Pietrangelo Buttafuoco e la storica dell’antichità Eva Cantarella – solo per citarne alcuni – e i panel dedicati a editoria e giornalismo che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico domenica mattina; i premi: da Daniele Cassioli eletto dai ragazzi vincitore del Premio Illuminiamo il Futuro ideato da Taobuk con Save The Children, al Premio letterario Taotim – in collaborazione con TIM Main Sponsor Taobuk 2019 – rivolto ai giovani under 35 e dedicato alla tecnologia che ispira il desiderio.

Un sincero apprezzamento è quello che ha accolto anche le rassegne tematiche e gli eventi: da Fud Hub, la sezione dedicata al cibo e ai cooking show, alle mostre d’arte e fotografia: gli scatti di Leonardo Céndamo, l’arte di Sergio Fiorentino e un vero e proprio omaggio al paesaggio siciliano con la mostra curata da Roberta Scorranese “Questa è la certezza del cuore. La Sicilia nello sguardo degli artisti e dei suoi figli”, dove le opere della Fondazione Sicilia – di pittori come Guttuso, Catti, Marchesi – dialogano con i diari dell’archivio di Pieve Santo Stefano (la mostra resterà aperta sino al 5 luglio).

Taobuk – Taormina International Book Festival, a cui è stata conferita la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, è patrocinato dal Mibac-Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è sostenuto e promosso da Regione Siciliana Main sponsor Tim, e con il contributo di Comune di Taormina, Parco Archeologico di Naxos, Associazione Albergatori di Taormina; Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo, Teatro Massimo Bellini di Catania, Fondazione Bonino Pulejo, Sac Società Aeroporto Catania, Jaguar Land Rover, Fondazione Sicilia, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, Treccani Reti, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Taormina Arte, Videobank, Gais Hotels Group, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Messina, Taormina Arte, Fondazione Oelle, Baglio di Pianetto, Federalberghi Riviera Jonica, Sofia Alemani. Rai è Main Mediapartner. Sono Mediapartner: Rai 3, Rai News 24, Rai Movie, Rai Radio3, Gruppo Editoriale Ses -Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. I Taobuk Awards sono realizzati dall’atelier orafo Le Colonne-Alvaro e Correnti.

